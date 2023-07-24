Зафнауэр уверен, что руководство «Рено» позволит ему провести 100 гонок во главе «Альпин»

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр заявил, что уверен в том, что генеральный директор «Рено» Лука де Мео сдержит своё слово и позволит Зафнауэру провести 100 гонок во главе команды.

«Проект «Альпин» включает в себя план, рассчитанный на 100 гонок, и я думаю, что мы приняли участие в 30 с чем-то гонках. Получается, что нам ещё предстоит провести 60 с лишним гонок, а это ещё три года, чтобы начать побеждать.

На это нужно время. Это заняло время у всех. Знаю, что Лука — человек слова, и он дал мне слово, что мы сможем провести сто гонок, чтобы начать побеждать. Иногда нужно сделать полшага назад, чтобы сделать два шага вперёд. Поэтому я не беспокоюсь о том, что Лука не сдержит своё слово и не даст мне время, чтобы провести 100 гонок.

Как вы знаете, «Мерседес» купил команду, побеждавшую в чемпионате, и им потребовалось пять лет, чтобы снова завоевать титул. «Ред Булл» купил «Ягуар», команду-середняк, и им тоже потребовалось пять лет, чтобы начать побеждать.

Похоже, на это действительно нужно четыре-пять лет. 100 гонок — это реально. Мы всё ещё работаем над этим», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.