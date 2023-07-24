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Эксперт: Хэмилтон хочет, чтобы медиа начали обсуждать ситуацию с DRS «Ред Булл»

Эксперт: Хэмилтон хочет, чтобы медиа начали обсуждать ситуацию с DRS «Ред Булл»
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Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц отреагировал на высказывание семикратного чемпиона мира и пилота «Мерседеса» британца Льюиса Хэмилтона, иронично высказавшегося о темпе «Ред Булл» после квалификации Гран-при Венгрии, в которой он стал первым.

«Я знаю, Льюис Хэмилтон начинает задавать вопросы в медиа, почему, и это его мнение, «Ред Булл» не так быстр, как раньше. По его мнению, «Ред Булл» не получают того же преимущества за счёт DRS. Я не уверен в том, что это целиком правда. Но Льюис, безусловно, хочет, чтобы на это обратили внимание, а медиа начали обсуждать это», – приводит слова Кравица Sky Sports.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 281 очко.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 171.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 139.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 133.
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 90.
6. Карлос Сайнс («Феррари») — 87.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 80.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 60.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 45.
10. Эстебан Окон («Альпин») — 31.

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