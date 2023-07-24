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Менеджер: де Врису поступает много звонков с предложениями, в том числе из Ф-1

Менеджер: де Врису поступает много звонков с предложениями, в том числе из Ф-1
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Гийом ле Гофф, менеджер бывшего пилота «Альфа Таури», голландца Ника де Вриса, в июле уволенного из команды, сообщил, что его клиенту поступает много предложений о продолжении карьеры.

«Интерес к Нику велик. За последнюю неделю мне поступило довольно много звонков — это гонки на выносливость, Ле-Ман, GT, Формула-Е, а также Формула-1. Мы разберёмся с этим», – приводит слова ле Гоффа издание Formule1.

Напомним, де Врис был уволен из «Альфа Таури» из-за низкой результативности. На смену голландцу пришёл резервист «Ред Булл», австралиец Даниэль Риккардо, впервые выступивший в нынешнем сезоне на Гран-при Венгрии, где он занял 13-е место.

Ранее о выступлении Риккардо в Венгрии высказался советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

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