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Формат Гран-при со спринтом может снова измениться в 2024 году

Формат Гран-при со спринтом может снова измениться в 2024 году
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Комиссия Формулы-1, готовящаяся провести заседание в уикенд предстоящего Гран-при Бельгии, поднимет вопрос об очередном изменении уикендов со спринтом, которое может вступить в силу в 2024 году, сообщает издание Auto Motor und Sport.

По информации ресурса, на заседании будут представлены планы по проведению шести Гран-при со спринтом за сезон-2024. Стоит отметить, что формат в очередной раз может быть изменён: в пятницу предлагается проводить одну практику и спринт-квалификацию; основную квалификацию и спринт – в субботу; гонку – в воскресенье.

Напомним, сейчас в пятницу проводится основная квалификация, а спринт-квалификация – в субботу.

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