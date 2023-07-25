Николаев объяснил, как китайскому гонщику на «КАМАЗе» удалось стать 5-м на «Шёлковом пути»

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, занявший второе место в ралли-рейде «Шёлковый путь» — 2023, оценил выступление китайского пилота команды Хоу Хоннина.

«Мне очень понравилось, что пилот Хоу Хоннин действительно выполнял те требования и задачи, которые перед ним ставили: не стоять и не сломать машину. Почему он пятый? Потому что все остальные теряли время. По скорости — да, он уступал топовым экипажам, но за счёт стабильности отыгрывался. Я общался с нашим механиком, который с ним ехал: Сергей Кренёв был очень доволен. Хоу ехал стабильно и, как говорится, не пугал свой экипаж — экстренным торможением или чем-то ещё.

Молодцы ребята. Они перед гонкой чуть заранее приехали, и удалось с ними позаниматься — на одной трассе мне, на другой — Андрею Каргинову. Мы с Андреем пообщались и пришли к общему мнению, что ребята готовы проехать «Шёлковый путь», — заявил Николаев в интервью «Чемпионату».