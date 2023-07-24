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Хорнер сообщил, что у «Ред Булл» не будет крупных обновлений в текущем сезоне

Хорнер сообщил, что у «Ред Булл» не будет крупных обновлений в текущем сезоне
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что болид текущего сезона больше не изменится. На Гран-при Венгрии команда привезла последний в этом сезоне пакет обновлений.

«Есть отдельные трассы, такие как Монца и Сингапур, где мы можем прибавить. Учитывая ограничение времени в аэродинамической трубе, нам приходится делать выбор. Конечно, мы уделяем много внимания болиду следующего сезона, чтобы быть уверенными в том, что не отстанем. «Макларен» сделал большой шаг вперёд. Мы ожидаем, что позже в этом году остальные тоже сделают его, учитывая имеющиеся у нас ограничения», — приводит слова Хорнера GPblog со ссылкой на Sky Sports.

В минувшие выходные прошёл Гран-при Венгрии. Австрийский коллектив одержал 12-ю победу подряд, превзойдя рекорд команды «Макларен» 25-летней давности.

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