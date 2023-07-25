Штайнер: новичкам стало тяжелее переходить в Ф-1, потому что никому не нужны риски

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что команды Формулы-1 начинают постепенно отказываться от идеи привлечения молодых пилотов.

«Учитывая текущее положение Формулы-1, потенциал является трудноизмеримой величиной. Вам нужно найти кого-то, кто по-настоящему хорош. Пример это Оскар Пиастри в Сильверстоуне. Честная игра от него, он, без сомнений, особенный.

Но посмотрите на Ника. Ник де Врис неплохой пилот. Но он не преуспел. «Ред Булл» выбрали Риккардо, в минувшем году не показавшего того, на что он способен, и он это признаёт. Я считаю, что его вернули, потому что это сработало у нас.

Становится всё тяжелее и тяжелее вовлекать новичков в спорт. Все команды хороши, и всем важно иметь хороших и опытных пилотов. И это становится ещё важнее в конце решётки, потому что мы очень близки друг к другу.

Никто не отдаст новичку место за $ 10-15 млн в год, потому что эти деньги можно получить, поднявшись на одно место в чемпионате. Это больше того не стоит. Поэтому талантам стало тяжелее переходить из Ф-2 в Ф-1. Никто не возьмёт на себя риски», – приводит слова Штайнера издание Ekstra Bladet.