Зафнауэр отреагировал на позицию Хорнера насчёт идеи уравнять мощность силовых установок

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр прокомментировал недавние слова своего коллеги из «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Ранее тот заявил, что австрийская команда поддерживает позицию «Альпин» в вопросе неравенства силовых установок производителей.
«Я рад, что Кристиан сказал это, потому что, если оглянуться назад, причина, по которой разработка двигателей была заморожена, заключалась в том, что «Хонда» в то время отказывалась от участия, а у «Ред Булл» не было соответствующего отдела для продолжения разработки силовых установок. Причина, по которой мы все в своё время согласились, была в интересах «Ред Булл». Так что очень приятно, что Кристиан признал это. На момент заключения соглашения между производителями двигателей также существовало соглашение – если кто-то выйдет за пределы одного процента, будут проведены добросовестные обсуждения, чтобы вернуть паритет», — приводит слова Зафнауэра RaceFans.
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