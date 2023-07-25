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Зафнауэр отреагировал на позицию Хорнера насчёт идеи уравнять мощность силовых установок

Зафнауэр отреагировал на позицию Хорнера насчёт идеи уравнять мощность силовых установок
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр прокомментировал недавние слова своего коллеги из «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Ранее тот заявил, что австрийская команда поддерживает позицию «Альпин» в вопросе неравенства силовых установок производителей.

«Я рад, что Кристиан сказал это, потому что, если оглянуться назад, причина, по которой разработка двигателей была заморожена, заключалась в том, что «Хонда» в то время отказывалась от участия, а у «Ред Булл» не было соответствующего отдела для продолжения разработки силовых установок. Причина, по которой мы все в своё время согласились, была в интересах «Ред Булл». Так что очень приятно, что Кристиан признал это. На момент заключения соглашения между производителями двигателей также существовало соглашение – если кто-то выйдет за пределы одного процента, будут проведены добросовестные обсуждения, чтобы вернуть паритет», — приводит слова Зафнауэра RaceFans.

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