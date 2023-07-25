Ральф Шумахер: отец Сайнса ищет для него альтернативные варианты в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса.
«Возникает ощущение, что он потерял уверенность в команде. До меня доходят слухи, что его отец находится в паддоке в поисках альтернативы. В данный момент выступления «Феррари» — своего рода катастрофа. Карлос Сайнс-старший близок к Volkswagen Group благодаря выступлениям в ралли. «Ауди» будет нужен пилот с опытом, когда команда придёт в Формулу-1 в 2026 году. В то же время Карлос не производит большого впечатления. Он умеет пилотировать, но при этом совершает слишком много ошибок. Его выступления очень непоследовательны. А это плохая визитная карточка для его будущего», — приводит слова Шумахера Speedweek.
Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
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