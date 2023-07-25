Ф-1 угрожает заблокировать просмотр ГП Лас-Вегаса из отелей, если они не заплатят взносы

Формула-1 может предпринять меры, которые помешают наблюдать Гран-при Лас-Вегаса из ресторанов, отелей и казино этого города. Об этом информирует New York Post.

Гран-при Лас-Вегаса пройдёт на городской трассе, часть которой проходит по Лас-Вегас-Стрип – знаменитому участку бульвара, вдоль которого располагается множество отелей, ресторанов и казино. Как сообщает источник, компания Liberty Media, владеющая Формулой-1, отправила письма в соответствующие заведения, предложив им оплатить взнос в размере $ 1500 за человека (для некоторых заведений сумма выплат может доходить до нескольких миллионов долларов). В противном случае будут предприняты меры по лишению возможности наблюдать за заездами.

Один владелец казино так отреагировал на письмо Liberty Media: «Они буквально трясут людей, говоря, что будут препятствовать просмотру, если им не заплатят».

Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 17 по 19 ноября.

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