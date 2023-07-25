Оскар Пиастри назвал причину, помешавшую ему побороться за подиум на Гран-при Венгрии

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что в начале гонки Гран-при Венгрии повредил днище своего болида, что сильно осложнило борьбу за подиум. Напомним, Оскар показал пятый результат.

«Из этой гонки можно извлечь кое-какие положительные моменты. Думаю, большим достижением для меня стала работа с шинами. Между вторым и третьим пит-стопами пришлось особенно непросто из-за небольшого повреждения днища. Так что, конечно, после всего этого можно многому научиться. В любом случае пятое место, учитывая те трудности, с которыми я столкнулся, считаю очень хорошим результатом. В последних нескольких гонках мы сделали несколько приличных шагов вперёд», — приводит слова Пиастри пресс-служба Формулы-1.

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