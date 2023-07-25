Ферстаппен — о проблемах Переса: выступления никогда не бывают идеальными

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о партнёре по команде мексиканском гонщике Серхио Пересе.

«Как бы я оценил выступления Переса в текущем сезоне? Я не люблю давать кому-то оценки, потому что они никогда не отдают вам должное. Я ненавижу это. Я ненавидел их ещё в школе, у меня никогда не было большого количества оценок «отлично».

В целом для команды здорово, что мы до сих пор побеждали в каждой гонке. Мы занимаем два первых места в чемпионате, так что всё было хорошо. Неважно, идеально ли это. Выступления никогда не бывают идеальными, но, если это действительно хорошо, это прекрасно.

Нам просто нужно продолжать работать. Иногда у тебя бывают трудные моменты, когда ты совершаешь ошибки, учишься на них, становишься сильнее как гонщик и двигаешься дальше. Так оно и бывает. Иногда некоторые вещи выходят из-под твоего контроля», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

На прошедшем в минувшие выходные Гран-при Венгрии Серхио Перес был признан лучшим гонщиком дня, совершив в гонке прорыв с девятой позиции на третью.