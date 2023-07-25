Брандл: есть ощущение, что «Астон Мартин» пошёл куда-то не туда

Известный британский обозреватель Формулы-1 Мартин Брандл прокомментировал спад «Астон Мартин» в последних гонках.

«Сложно понять, почему «Астон Мартин» так отстал от своего главного соперника — «Ред Булл». 75 секунд до победителя. Другие команды обогнали их за счёт эффективных обновлений, но не могу отделаться от ощущения, что они пошли куда-то не туда. Есть слухи, что внедрение новых шин в Сильверстоуне нанесло им вред, но спад был очевиден ещё до этого. Будем надеяться, что они смогут быстро разобраться с этим, внеся некоторые изменения», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

После 11 этапов Формулы-1 в нынешнем сезоне «Астон Мартин» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов со 184 набранными очками.