Вандорн сядет за руль болида «Астон Мартин» во время шинных тестов в Бельгии
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Чемпион Формулы-Е, резервный пилот «Астон Мартин» Стоффель Вандорн вернётся за руль болида Формулы-1 во время шинных тестов «Пирелли» в Бельгии.
«Стоффель сядет за руль болида AMR23 1–2 августа для участия в тестах шин «Пирелли» в Спа-Франкоршам», — сообщает пресс-служба «Астон Мартин».
Напомним, Гран-при Бельгии пройдёт с 28 по 30 июля.
В текущем сезоне 31-летний бельгийский пилот, представляющий команду «Пенске», занимает 11-е место в общем зачёте пилотов Формулы-E, заработав 46 очков. Лидирует в таблице британец Джейк Деннис, набравший 195 очков.
Вандорн дебютировал в Формуле-1 в 2016 году, выступив в составе «Макларена», и сразу набрал первое очко. Он был боевым пилотом команды в 2017 и 2018 годах.
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