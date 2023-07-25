Вандорн сядет за руль болида «Астон Мартин» во время шинных тестов в Бельгии

Чемпион Формулы-Е, резервный пилот «Астон Мартин» Стоффель Вандорн вернётся за руль болида Формулы-1 во время шинных тестов «Пирелли» в Бельгии.

«Стоффель сядет за руль болида AMR23 1–2 августа для участия в тестах шин «Пирелли» в Спа-Франкоршам», — сообщает пресс-служба «Астон Мартин».

Напомним, Гран-при Бельгии пройдёт с 28 по 30 июля.

В текущем сезоне 31-летний бельгийский пилот, представляющий команду «Пенске», занимает 11-е место в общем зачёте пилотов Формулы-E, заработав 46 очков. Лидирует в таблице британец Джейк Деннис, набравший 195 очков.

Вандорн дебютировал в Формуле-1 в 2016 году, выступив в составе «Макларена», и сразу набрал первое очко. Он был боевым пилотом команды в 2017 и 2018 годах.