Росберг: проклятие моего имени? Да, мне нужно нажать на паузу, это совсем не круто

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о так называемом «проклятии Росберга», которое заключается в том, что когда экс-пилот «Мерседеса» выкладывает фото с пилотом или его машиной, то они обычно проваливают ближайший заезд.

«Проклятие Росберга — это совсем не круто, да. Если я выкладываю во время гоночного уикенда фото с какой-то машиной или ещё чем-то таким, то этот болид потом выступает плохо. Мне нужно быть осторожнее, надо нажать на паузу. Не буду больше заниматься этим. В субботу я запостил болид Ферстаппена, а он проиграл квалификацию. В воскресенье пошёл к «Мерседесу», выложил фото машины Хэмилтона, и всё пошло не так», — сказал Росберг в подкасте Sky Sports.

В минувшие выходные прошёл Гран-при Венгрии, победителем которого стал Макс Ферстаппен. Льюис Хэмилтон, выигравший поул в квалификации, финишировал четвёртым.