Глава «Астон Мартин» назвал Гран-при Венгрии проверкой реальностью для команды

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак выразил мнение, что Гран-при Венгрии, где пилоты команды финишировали на девятом и десятом местах, показал реальный уровень команды в текущем сезоне.

«В конце концов, я не думаю, что дело в стратегии, которая заставила нас двигаться в том или ином направлении, машины были в правильном темпе на трассе, где, как мы думали, мы будем более конкурентоспособны, но это оказалось не так.

Для нас это проверка реальностью. Мы откатились назад, мы должны быть честны в этом. 70 секунд отставания после 70 кругов — это не ложь, не было ни машин безопасности, ни серьёзных инцидентов.

Нам нужно усердно работать, чтобы предоставить нашим гонщикам лучшую машину, потому что они максимально использовали то, на что мы были способны», — приводит слова Крака The Race.