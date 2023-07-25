Риккардо заявил, что нашёл общий язык с «Альфа Таури», в отличие от «Макларена»

Новичок «Альфа Таури» австралийский гонщик Даниэль Риккардо рассказал о взаимопонимании с членами новой команды, сравнив его со своим периодом в «Макларене», после Гран-при Венгрии.

«По какой-то причине я и «Макларен» не могли найти общий язык. Они, безусловно, говорили на одном языке с Ландо Норрисом, он знал, как извлечь максимум пользы из этого. Но я чувствовал, особенно в прошлом году, что попал в патовую ситуацию, и было действительно трудно из неё выбраться.

Так вот почему перерыв, новая команда и обстановка, вероятно, были лучшим решением для меня. Это всё, о чём я могу просить: позвольте мне прогрессировать. Быть открытым к тому, чтобы учиться снова, это тоже важно», — приводит слова Риккардо Racingnews365.