В «Альфа Ромео» рассказали о технической проблеме у Гуаньюя Чжоу на старте ГП Венгрии
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Глава инженерной службы «Альфа Ромео» Хеви Пухолар высказался о технических проблемах, которые привели к аварии пилота команды Гуаньюя Чжоу.
«Похоже, что какая-то проблема с работой тормозной системы привела к переводу двигателя в безопасный режим.
Мы пытаемся понять, как это сработало в тот момент. Это означало, что мы потеряли позицию Чжоу, но это также повлияло на Валттери, который был чуть позади. Он потерял ритм, поэтому к концу первого круга Валттери был на 12-м месте, а Чжоу — на 16-м.
Вся работа, которую мы проделали в субботу, была в значительной степени упущена, и мы пытались восстановить позиции после этого», — приводит слова Пухолара Racingnews365.
Напомним, в Венгрии Чжоу показал 16-й результат.
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