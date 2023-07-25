В «Альфа Ромео» рассказали о технической проблеме у Гуаньюя Чжоу на старте ГП Венгрии

Глава инженерной службы «Альфа Ромео» Хеви Пухолар высказался о технических проблемах, которые привели к аварии пилота команды Гуаньюя Чжоу.

«Похоже, что какая-то проблема с работой тормозной системы привела к переводу двигателя в безопасный режим.

Мы пытаемся понять, как это сработало в тот момент. Это означало, что мы потеряли позицию Чжоу, но это также повлияло на Валттери, который был чуть позади. Он потерял ритм, поэтому к концу первого круга Валттери был на 12-м месте, а Чжоу — на 16-м.

Вся работа, которую мы проделали в субботу, была в значительной степени упущена, и мы пытались восстановить позиции после этого», — приводит слова Пухолара Racingnews365.

Напомним, в Венгрии Чжоу показал 16-й результат.