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Марко: «Феррари» и «Мерседес» к 2023 году добились, скорее, регресса, а не прогресса

Марко: «Феррари» и «Мерседес» к 2023 году добились, скорее, регресса, а не прогресса
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о преимуществе австрийской команды над конкурентами в нынешнем сезоне.

«Радует то, что в первой части сезона получилось выдать невероятно успешную серию, а Максу всё даётся легко. И лично меня не радует то, что выступления «Феррари» и «Мерседеса» не соответствуют ожиданиям. При переходе к сезону-2023 они добились, скорее, регресса, а не прогресса. И наше преимущество стало таким именно из-за нестабильности конкурентов», — приводит слова Марко Speedweek.

«Ред Булл» в нынешнем сезоне выиграл все 11 этапов, причём девять побед на счету Макса Ферстаппена. В Кубке конструкторов австрийская команда набрала 452 очка и лидирует с отрывом в 229 баллов.

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