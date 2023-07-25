Марко: «Феррари» и «Мерседес» к 2023 году добились, скорее, регресса, а не прогресса

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о преимуществе австрийской команды над конкурентами в нынешнем сезоне.

«Радует то, что в первой части сезона получилось выдать невероятно успешную серию, а Максу всё даётся легко. И лично меня не радует то, что выступления «Феррари» и «Мерседеса» не соответствуют ожиданиям. При переходе к сезону-2023 они добились, скорее, регресса, а не прогресса. И наше преимущество стало таким именно из-за нестабильности конкурентов», — приводит слова Марко Speedweek.

«Ред Булл» в нынешнем сезоне выиграл все 11 этапов, причём девять побед на счету Макса Ферстаппена. В Кубке конструкторов австрийская команда набрала 452 очка и лидирует с отрывом в 229 баллов.