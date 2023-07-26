Норрис раскритиковал Хэмилтона из-за частых жалоб на машину

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил мнение, что семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон слишком часто жалуется.

«Льюис жаловался на то, как тяжело финишировать не на первой позиции. Попробуйте участвовать в борьбе 19-го и 20-го мест. Он никогда в жизни этого не делал. Так что это единственное, чего Льюис не сделал в Формуле-1.

«Мерседес» выиграл здесь поул и в прошлом году, и их машина была довольно хороша. Я знаю, Льюис много жалуется на то, насколько удивительна наша машина и насколько плоха их, но у них не плохая машина.

Льюис остался впереди в первом повороте, что было неприятно. Я был немного удивлён, я предполагал, что он будет использовать более широкий радиус, но он этого не сделал. Это было близко, я уверен, что он пытался сохранить позицию, но очень легко потерять скорость во втором повороте.

И это сработало, поэтому я думаю, что это спасло нашу гонку. Если бы я не обогнал Льюиса там, я не думаю, что обогнал бы его вообще, потому что их гоночный темп был очень сильным. Их общий темп был очень высоким, я просто думаю, что они провели не очень хорошую гонку, и этот обгон позволил мне подняться на подиум», — приводит слова Норриса Formula1News.co.uk.