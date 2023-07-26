Издание Bild отреагировало на слова репортёра о продлении Хэмилтоном контракта на два года

Немецкое издание Sport Bild поделилось сведениями о британском пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне и его переговорах с командой по поводу нового контракта. Напомним, нынешнее соглашение британца с гоночным коллективом действует до конца 2023 года.

«Датский репортёр немецкого Sky Феникс заявил в прямом эфире после гонки в воскресенье, что босс команды «Мерседес» Тото Вольф прошептал ему на ухо, будто Хэмилтон продлит контракт на два года. Bild знает: Хэмилтон абсолютно точно будет выступать за «Мерседес» в следующем году, просто нужно официально закрепить это. Обе стороны согласны, что должны продолжить сотрудничество», — говорится в сообщении издания.

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