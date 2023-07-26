Ральф Шумахер отреагировал на заявление сына о том, что его кумир в Ф-1 – Хэмилтон

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал недавнюю статью в немецкой газете, которая вышла со следующим заголовком: «Удивительное заявление племянника Михаэля Шумахера. Это сенсация». Напомним, ранее гонщик Давид Шумахер, сын Ральфа и племянник Михаэля Шумахера, отвечая на вопрос по поводу кумира в Формуле-1, назвал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«К чему, собственно, вообще нужны такие глупые статьи?! Каждый может самостоятельно решать, чего он хочет! Раздувать что-то подобное – не что иное, как глупость. Льюис Хэмилтон по праву является образцом для подражания для многих молодых людей», — написал Шумахер на своей странице в социальных сетях.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: