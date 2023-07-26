Ральф Шумахер отреагировал на заявление сына о том, что его кумир в Ф-1 – Хэмилтон
Поделиться
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал недавнюю статью в немецкой газете, которая вышла со следующим заголовком: «Удивительное заявление племянника Михаэля Шумахера. Это сенсация». Напомним, ранее гонщик Давид Шумахер, сын Ральфа и племянник Михаэля Шумахера, отвечая на вопрос по поводу кумира в Формуле-1, назвал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
«К чему, собственно, вообще нужны такие глупые статьи?! Каждый может самостоятельно решать, чего он хочет! Раздувать что-то подобное – не что иное, как глупость. Льюис Хэмилтон по праву является образцом для подражания для многих молодых людей», — написал Шумахер на своей странице в социальных сетях.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
Комментарии
- 26 июля 2023
-
14:30
-
13:38
-
12:59
-
11:59
-
11:00
-
10:01
-
00:37
- 25 июля 2023
-
23:40
-
23:02
-
22:55
-
22:35
-
22:22
-
21:52
-
21:13
-
20:58
-
20:12
-
19:38
-
19:23
-
18:36
-
17:50
-
17:44
-
16:44
-
15:23
-
14:33
-
13:18
-
12:37
-
12:30
-
11:41
-
11:30
-
10:50
-
10:35
-
09:55
-
09:49
-
09:20
-
00:39
Партнерский контент