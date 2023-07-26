Хорнер: в Венгрии Перес ответил своим критикам, но квалификации нужно проводить лучше

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил выступление мексиканского пилота команды Серхио Переса на Гран-при Венгрии. Чеко финишировал третьим в этой гонке.

«Перес провёл действительно хорошую гонку на «Хунгагоринге». Он показал отличный темп, обогнал Алонсо, Сайнса, Пиастри. Феноменальная гонка. В конце гонки он преследовал Норриса. Действительно горжусь его выступлением. Перес начал уикенд на «Хунгароринге» наихудшим образом из возможных, попав в аварию на первой тренировке. Так что взлёт на подиум был лучшим, чем он мог отплатить команде и своим механикам.

Проблема в том, что вы, ребята, всё портите. Вы можете из героя сделать полный ноль. У Чеко нет иммунитета, но он ответил критикам наилучшим образом. Однако ему нужно уделить больше внимания субботе, потому что именно этого ему не хватает. Как только он начнёт снова выходить в третий сегмент, то я буду более спокоен», — приводит слова Хорнера Racefans.