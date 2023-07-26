Главный конструктор «Ред Булл»: я много раз отклонял идеи Ньюи

Главный конструктор «Ред Булл» Крейг Скиннер заявил, что много раз отклонял идеи главного технического директора команды Эдриана Ньюи, которые касались разработки машины.

«Я много раз отклонял различные идеи Ньюи. Но в том-то и дело. Мы открыты друг с другом, и нужно вести именно такие открытые разговоры с людьми. Когда что-то не работает, вам нужно говорить друг с другом, тогда вы находите точки соприкосновения и двигаетесь вперёд.

Обычно после гоночного уикенда мы разбираемся с какими-то проблемами, которые произошли в гонке, определяем, что нужно исправить к следующей гонке. Предстоит также много работы над машиной следующего года. Мы оцениваем, чего хотим от неё добиться, как это сделать, какие компоненты добавить. Но нужно и обращать внимание на то, что у нас впереди гонка, и нужно делать всё, что в наших силах», — приводит слова Скиннера Planet F1 с ссылкой на подкаст Talking Bull.