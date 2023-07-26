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Главный конструктор «Ред Булл»: я много раз отклонял идеи Ньюи

Главный конструктор «Ред Булл»: я много раз отклонял идеи Ньюи
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Главный конструктор «Ред Булл» Крейг Скиннер заявил, что много раз отклонял идеи главного технического директора команды Эдриана Ньюи, которые касались разработки машины.

«Я много раз отклонял различные идеи Ньюи. Но в том-то и дело. Мы открыты друг с другом, и нужно вести именно такие открытые разговоры с людьми. Когда что-то не работает, вам нужно говорить друг с другом, тогда вы находите точки соприкосновения и двигаетесь вперёд.

Обычно после гоночного уикенда мы разбираемся с какими-то проблемами, которые произошли в гонке, определяем, что нужно исправить к следующей гонке. Предстоит также много работы над машиной следующего года. Мы оцениваем, чего хотим от неё добиться, как это сделать, какие компоненты добавить. Но нужно и обращать внимание на то, что у нас впереди гонка, и нужно делать всё, что в наших силах», — приводит слова Скиннера Planet F1 с ссылкой на подкаст Talking Bull.

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