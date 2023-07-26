Албон: хорошо, что Лоусон не попал сейчас в Формулу-1, ему было бы очень тяжело

Пилот «Уильямса» Александер Албон объяснил, почему считает правильным решение «Ред Булл» не менять Ника де Вриса на Лиама Лоусона посреди сезона, а пригласить в команду более опытного Даниэля Риккардо.
«Его время придёт. Я уверен, что скоро у него будет место в Формуле-1. Если бы он пришёл сейчас, то ему было бы очень тяжело, потому что он новичок, который присоединился к команде в середине сезона, а рядом с ним ещё и Юки Цунода, который находится в хорошей форме. Так что это было бы очень тяжело для него. В некотором смысле это даёт Лоусону возможность подготовиться перед приходом в Формулу-1.
Придя перед началом сезона у него будут более равные условия с другим пилотом, даже несмотря на то, что это новая машина. Он мог бы пройти тесты и сделать всё надлежащим образом. Если бы Лиам пришёл сейчас и недостаточно хорошо выступил в первых гонках, то на него напали бы. Так что решение пригласить Даниэля, у которого уже есть опыт, — не глупое. В этом году впереди ещё трассы в Сингапуре и Лас-Вегасе, например, и другие незнакомые ему треки. То, что он не попал сейчас в Формулу-1, даже хорошо для него», — приводит слова Албона Speedcafe.
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