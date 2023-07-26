Цунода: невозможно ездить в Спа, не думая о недавней смертельной аварии

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода высказался о предстоящем Гран-при Бельгии, вспомнив о недавней аварии, которая завершилась смертью 18-летнего гонщика Дилано Ван’т Хоффа.

«Невозможно ездить в Спа, не думая о недавней ужасной аварии со смертельным исходом. А ведь с предыдущей трагической аварии Антуана Юбера, которая случилась там же, прошло всего четыре года. Я думаю об их семьях и друзьях. Безусловно, как и всем, мне нравится Спа. Я люблю квалификации, а две квалификационные сессии за уикенд на такой трассе — нечто особенное», — приводит слова Цуноды GPBlog.

Трагедия с участием Дилано ван’т Хоффа произошла 1 июля на трассе «Спа-Франкоршам» во время второй гонки серии FRECA незадолго до старта 24-часового марафона.