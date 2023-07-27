Марко: дождь на ГП Бельгии? В таких условиях преимущество Макса ещё более подавляющее

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился ожиданиями от Гран-при Бельгии и оценил перспективы австрийской команды одержать очередную победу.

«Благодаря скоростным поворотам трасса в Спа должна подойти «Ред Булл» даже больше. А ещё нас ждёт дождевой уикенд, судя по прогнозу погоды. Так что первоочерёдной задачей станет достижение стабильности по ходу гонки. Проблема в том, что в дождь почти нулевая видимость. В таких случаях гоночная дирекция либо выпускает машину безопасности, либо вообще останавливает заезд. С другой стороны, в дождевых условиях преимущество Ферстаппена становится ещё более подавляющим», — приводит слова Марко Racingnews365.

Макс Ферстаппен выиграл уже девять этапов в нынешнем сезоне. Гран-при Бельгии пройдёт с 28 по 30 июля.