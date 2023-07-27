Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен станет лучше Хэмилтона, так же как Льюис стал лучше Шумахера

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт поделился мнением о прогрессе действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена, а также предположил, что нидерландский гонщик станет лучше Льюиса Хэмилтона.
«Ферстаппен очень вырос как гонщик. Он не просто уезжает от соперников, а оценивает ситуацию, прежде чем принимать решение. Это и отличает его от Макса прошлых лет. Поэтому я не вижу, что кто-то может достичь уровня «Ред Булл». Макс станет лучше Льюиса Хэмилтона. Точно так же как сам Льюис стал лучше Михаэля Шумахера, а тот до этого стал лучше Айртона Сенны. Это эволюция. Раньше в плохие дни Макс финишировал вторым, а сейчас он всё равно будет первым даже в плохой день», — приводит слова Херберта Racingnews365.
Макс Ферстаппен стал чемпионом мира в двух последних сезонах, а также лидирует в общем зачёте пилотов сейчас.
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