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Вольф рассказал, в чём «Мерседесу» нужно взять пример с «Макларена» и «Астон Мартин»

Вольф рассказал, в чём «Мерседесу» нужно взять пример с «Макларена» и «Астон Мартин»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему команда продолжит работу над болидом 2023 года, и привёл в пример «Макларен» и «Астон Мартин».

«Я бы не хотел сдаваться по ходу сезона. По ходу любого из сезонов. Как видите, «Макларен» сумел обойти всех конкурентов за счёт обновлений. Там и сами не ожидали, что эти новинки окажутся настолько мощными. Что бы там ни было, они смогли отыграть около секунды на круге, обошли «Астон Мартин» и «Феррари» и теперь стали претендовать на самые высокие места. В начале сезона они вообще не были способны ни на что.

Поэтому и мы должны продолжать развивать машину, углубляться в работу. Нужно ещё лучше понимать работу болида и раскрывать его потенциал так же, как зимой это делали в «Астон Мартин» и как это сделали в «Макларене» по ходу сезона. Так что и мы не будем сдаваться», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.

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