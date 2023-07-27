В «Астон Мартин» опровергли мнение Алонсо о падении скорости из-за шин

Директор по развитию машин «Астон Мартин» Том Маккалоу отреагировал на слова испанского гонщика команды Фернандо Алонсо, ранее предположившего, что скорость болидов упала из-за новых шин, которыми начали пользоваться с Гран-при Великобритании.
«Команда всё ещё учится работать с этими шинами. Когда их впервые опробовали в Барселоне на тренировке, огромных различий замечено не было. Изменения были незначительными. Мы провели некоторые замеры шин, чтобы сравнить их с теми результатами, что были в Барселоне. И на данном этапе больших изменений нет», — приводит слова Маккалоу The Race.
«Астон Мартин» после 11 этапов нынешнего сезона Формулы-1 располагается на третьем месте в Кубке конструкторов со 184 очками в активе. Алонсо занимает третье место в общем зачёте пилотов со 139 баллами, у его напарника Лэнса Стролла — 45 очков.
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