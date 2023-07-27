Марко ответил на вопрос, почему Перес в гонках не всегда второй
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу выступления в нынешнем сезоне Формулы-1 мексиканского пилота команды Серхио Переса. У Марко поинтересовались, почему Перес, учитывая большое преимущество «Ред Булл» перед остальными командами в гонках не всегда второй.
«В любом случае, он выступает уже значительно лучше. [В Венгрии] он поднялся с 9-го места по итогам квалификации на третье в гонке. Наконец-то он вернулся и в третийй сегмент. Наблюдается положительная динамика», — приводит слова Марко Oe24.at.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
Ранее Хельмут поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бельгии и оценил перспективы австрийской команды одержать очередную победу.
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