Марко ответил на вопрос, почему Перес в гонках не всегда второй

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу выступления в нынешнем сезоне Формулы-1 мексиканского пилота команды Серхио Переса. У Марко поинтересовались, почему Перес, учитывая большое преимущество «Ред Булл» перед остальными командами в гонках не всегда второй.

«В любом случае, он выступает уже значительно лучше. [В Венгрии] он поднялся с 9-го места по итогам квалификации на третье в гонке. Наконец-то он вернулся и в третийй сегмент. Наблюдается положительная динамика», — приводит слова Марко Oe24.at.

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Ранее Хельмут поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бельгии и оценил перспективы австрийской команды одержать очередную победу.