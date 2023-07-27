Вассёр: во всех командах, кроме «Ред Булл», оба пилота равны

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что по отношению к Шарлю Леклеру нет никакого фаворитизма, и в команде не делят пилотов на первый и второй номера.

«Леклер — первый номер? Нет, нет, не приписывайте мне слова Хельмута Марко. Я подобного не говорил. Никакого фаворитизма по отношению к Леклеру нет. Я начал работать 20 лет и придерживался того, что оба гонщика заслуживают одинакового отношения. Так что я не собираюсь менять мнение. Во всех командах пилоты равны. Не так только в «Ред Булл» с Ферстаппеном и Пересом», — приводит слова Вассёра GPBlog.

«Феррари» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов. Шарль Леклер набрал 80 очков и занимает седьмое место в общем зачёте пилотов. Его напарник Карлос Сайнс с 87 баллами расположился строчкой выше.