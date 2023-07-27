Норрис объяснился за свои шутки после того, как разбил трофей Ферстаппена

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что искренне переживает по поводу разбившегося из-за него трофея гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Напомним, после финиша Гран-при Венгрии Ландо, занявший второе место, не стал сразу участвовать в праздновании, а решил открыть бутылку, ударив дном по первой ступеньке подиума, на которой стоял трофей победителя Ферстаппена. В результате награда упала со ступеньки и разбилась.

«Я действительно хочу извиниться за это. Очевидно, у меня не было намерения делать ничего подобного. Я знаю, как много это значит для венгров, это часть их культуры. Конечно, я не хотел делать ничего подобного, и я искренне извинился перед Максом. Да, я отпустил пару шуток по этому поводу и, возможно, мне не следовало этого делать. Я прекрасно понимаю, что если бы это был мой трофей, то я был бы раздражён. Поэтому ещё раз приношу извинения. Понимаю, что некоторые люди потратили на это время и усилия. Я действительно не хотел, чтобы это произошло, поэтому постараюсь быть намного осторожнее, когда буду праздновать в следующий раз», — приводит слова Норриса Racingnews365.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»: