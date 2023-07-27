Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис объяснился за свои шутки после того, как разбил трофей Ферстаппена

Норрис объяснился за свои шутки после того, как разбил трофей Ферстаппена
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что искренне переживает по поводу разбившегося из-за него трофея гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Напомним, после финиша Гран-при Венгрии Ландо, занявший второе место, не стал сразу участвовать в праздновании, а решил открыть бутылку, ударив дном по первой ступеньке подиума, на которой стоял трофей победителя Ферстаппена. В результате награда упала со ступеньки и разбилась.

«Я действительно хочу извиниться за это. Очевидно, у меня не было намерения делать ничего подобного. Я знаю, как много это значит для венгров, это часть их культуры. Конечно, я не хотел делать ничего подобного, и я искренне извинился перед Максом. Да, я отпустил пару шуток по этому поводу и, возможно, мне не следовало этого делать. Я прекрасно понимаю, что если бы это был мой трофей, то я был бы раздражён. Поэтому ещё раз приношу извинения. Понимаю, что некоторые люди потратили на это время и усилия. Я действительно не хотел, чтобы это произошло, поэтому постараюсь быть намного осторожнее, когда буду праздновать в следующий раз», — приводит слова Норриса Racingnews365.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:

Материалы по теме
Марко — о разбитом трофее Макса: это венгерская традиция, молодые люди должны это понимать
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023