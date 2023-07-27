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Хельмут Марко: должно быть, три команды могли превысить потолок расходов в 2022 году

Хельмут Марко: должно быть, три команды могли превысить потолок расходов в 2022 году
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался на тему потолка расходов в Формуле-1, который, как сообщалось ранее, в 2022 году могли нарушить три команды. «Ред Булл» называется одним из гоночных коллективов, подпадающих в нарушении.

«Должно быть, три команды могли превысить потолок расходов. «Ред Булл» ведёт разработку гиперкара RB17. И есть люди, которые работают частично здесь, частично – там. Как это разделить? Весь вопрос с потолком расходов по-прежнему предполагает слишком много интерпретаций и слишком слаб, если говорить о фактах. Вот почему по-прежнему ведутся дискуссии. Тема нуждается в доработке», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:

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