Хельмут Марко: должно быть, три команды могли превысить потолок расходов в 2022 году

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался на тему потолка расходов в Формуле-1, который, как сообщалось ранее, в 2022 году могли нарушить три команды. «Ред Булл» называется одним из гоночных коллективов, подпадающих в нарушении.

«Должно быть, три команды могли превысить потолок расходов. «Ред Булл» ведёт разработку гиперкара RB17. И есть люди, которые работают частично здесь, частично – там. Как это разделить? Весь вопрос с потолком расходов по-прежнему предполагает слишком много интерпретаций и слишком слаб, если говорить о фактах. Вот почему по-прежнему ведутся дискуссии. Тема нуждается в доработке», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

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