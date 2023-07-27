Эксперты объяснили, почему преимущество «Ред Булл» с DRS ещё вернётся

Эксперты прокомментировали ситуацию с работой крыла DRS на болидах «Ред Булл» в последних гонках. Ранее семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон отметил, что у австрийской команды пропало преимущество, которое было при работе DRS.

В Саудовской Аравии Макс Ферстаппен с открытым крылом DRS разгонялся до 337,5 км/ч при том, что максимальная скорость Хэмилтона составляла 329 км/ч. В Венгрии же оба пилота были на отметке 304,9 км/ч.

В своём материале журналист Motorsport Джонатан Ноубл ссылается на неназванных инженеров команд Формулы-1, которые объяснили, что скорость машины может меняться в связи с различными уровнями прижимной силы и конфигурации небольшого крыла, располагающегося под задним антикрылом (beam wing). Кроме того, объясняя преимущество «Ред Булл» над конкурентами при открытом DRS, говорится об использовании beam wing меньшего размера, чем у других команд. При этом «Ред Булл» делает основное крыло более большим, что позволяет добиться более сильного эффекта при открытом DRS. Другие команды при уменьшении beam wing не получают достаточной прижимной силы от днища и диффузора, в отличие от «Ред Булл».

При этом в последних гонках «Ред Булл» увеличили beam wing, и эффект от использования DRS уменьшился. Отмечается, что в Спа австрийская команда вернётся к привычной конфигурации, что должно позволить увеличить скорость при открытом DRS и вернуться к привычным показателям.