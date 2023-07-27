Макс Ферстаппен: «Мерседес» был более доминирующим, чем «Ред Булл» сейчас
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о победной серии своей команды. В нынешнем сезоне Формулы-1 первыми до сих порт становились лишь гонщики «Ред Булл».
«Победная серия? Да, сейчас мы побеждаем, но даже в годы доминирования «Мерседес» не мог этого сделать. Хотя тогда они были гораздо более доминирующими, чем мы сейчас. Могу лишь гордиться своей командой», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 452 очка. На втором месте «Мерседес» (223 балла). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 184 очка. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Бельгии, пройдёт с 28 по 30 июля.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
Комментарии
- 27 июля 2023
-
21:09
-
20:17
-
20:13
-
19:39
-
18:45
-
18:07
-
17:55
-
16:35
-
15:35
-
14:59
-
14:14
-
13:27
-
12:41
-
12:02
-
11:15
-
10:22
-
09:44
-
00:38
- 26 июля 2023
-
23:20
-
22:14
-
20:53
-
19:58
-
19:00
-
17:56
-
17:49
-
17:06
-
16:21
-
15:21
-
14:30
-
13:38
-
12:59
-
11:59
-
11:00
-
10:01
-
00:37
Партнерский контент