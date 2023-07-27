Макс Ферстаппен: «Мерседес» был более доминирующим, чем «Ред Булл» сейчас

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о победной серии своей команды. В нынешнем сезоне Формулы-1 первыми до сих порт становились лишь гонщики «Ред Булл».

«Победная серия? Да, сейчас мы побеждаем, но даже в годы доминирования «Мерседес» не мог этого сделать. Хотя тогда они были гораздо более доминирующими, чем мы сейчас. Могу лишь гордиться своей командой», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 452 очка. На втором месте «Мерседес» (223 балла). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 184 очка. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Бельгии, пройдёт с 28 по 30 июля.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1: