Хэмилтон ответил на вопрос, не думает ли он, что больше никогда не наберёт былую форму

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что победа в квалификации, которую он одержал на Гран-при Венгрии, вселяет в него надежду в то, что команда движется в верном направлении.
«Я не знаю. Думаю, это немного личный вопрос, и я, пожалуй, на самом деле не хочу слишком вдаваться в подробности. Но мне кажется, что в прошлом году из-за машины было немного сложнее. Я был не в восторге. Поул-позиция, которую мы заняли в последней гонке, напомнила мне о былых временах. Это даёт мне надежду на то, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
Ранее Давид Шумахер, сын Ральфа Шумахера и племянник Михаэля, признался, что Хэмилтон — его кумир в Формуле-1.
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