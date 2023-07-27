«Я помню 1999 год». Ньюи призвал «Ред Булл» не расслабляться

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи призвал команду не расслабляться, несмотря на череду побед.

«Победа в Венгрии — потрясающий результат. Мы не могли даже мечтать о таком. Никогда не думал, что нам удастся превзойти результат «Макларена» 1988 года. Нужно похвалить команду и всех её членов за упорную работу. По ходу сезона особо не задумываешься о текущих достижениях — только о следующей гонке. Впереди долгий путь.

Я помню 1999 год, когда Мика Хаккинен лидировал, а Михаэль Шумахер сломал ногу в аварии. И мы как команда, если говорить откровенно, просто заснули на весь оставшийся сезон. В итоге борьба шла до самого конца сезона, и мы проиграли Кубок конструкторов. Это стало уроком. Как бы всё ни складывалось, нужно быть начеку», — приводит слова Ньюи F1i.