Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен: я мог бы выиграть Гран-при Венгрии с ещё большим преимуществом

Макс Ферстаппен: я мог бы выиграть Гран-при Венгрии с ещё большим преимуществом
Комментарии

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о недавнем Гран-при Венгрии, который он выиграл с солидным преимуществом. Ближайшего преследователя, гонщика команды «Макларен» Ландо Норриса, Макс опередил на 33,731 секунды. Топ-3 замкнул ещё один пилот австрийского гоночного коллектива — Серхио Перес.

«Я мог бы выиграть с ещё большим преимуществом — но мог и с меньшим. Всё зависит от стратегии, но я не могу отрицать, что всё сделанное нами сработало очень хорошо. Я думаю, что в субботу машина была не совсем идеальной, но в воскресенье стало ясно, что наши обновления работают очень хорошо», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята:

Материалы по теме
Макс Ферстаппен: «Мерседес» был более доминирующим, чем «Ред Булл» сейчас
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023