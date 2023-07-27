Макс Ферстаппен: я мог бы выиграть Гран-при Венгрии с ещё большим преимуществом
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Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о недавнем Гран-при Венгрии, который он выиграл с солидным преимуществом. Ближайшего преследователя, гонщика команды «Макларен» Ландо Норриса, Макс опередил на 33,731 секунды. Топ-3 замкнул ещё один пилот австрийского гоночного коллектива — Серхио Перес.
«Я мог бы выиграть с ещё большим преимуществом — но мог и с меньшим. Всё зависит от стратегии, но я не могу отрицать, что всё сделанное нами сработало очень хорошо. Я думаю, что в субботу машина была не совсем идеальной, но в воскресенье стало ясно, что наши обновления работают очень хорошо», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
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