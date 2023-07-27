Риккардо: ажиотаж в Венгрии? Ощущения были, будто я выиграл титул

Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо признался, что был удивлён ажиотажу вокруг своего возвращения в Формулу-1.

Риккардо заменил в «Альфа Таури» Ника де Вриса, которого ранее уволили за неудовлетворительные результаты. Этап в Венгрии стал для Даниэля первым после возвращения в гоночную серию.

«Думаю, сейчас журналистов будет поменьше. Я вообще думал, что обо мне все забыли. Просто старался получать удовольствие от процесса, потому что даже в обычный медиа-день было колоссальное внимание. Я даже пошутил, что ощущения были, будто я только что выиграл титул. Был огромный интерес, и в такой ситуации надо просто наслаждаться, почувствовать атмосферу и окунуться в неё. Главное, что в целом я был доволен выступлением — ну и просто тем, что вернулся в гонки, в Формулу-1», — приводит слова Риккардо Autosport.

В своей первой гонке после возвращения Риккардо не смог набрать очков, финишировав на 13-м месте.