De Telegraaf: Макс Ферстаппен потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран-при Бельгии
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен лишится пяти позиций на стартовой решётке Гран-при Бельгии, который проходит с 28 по 30 июля. Об этом информирует De Telegraaf. Сообщается, что на болид Ферстаппена установят сверхлимитную, пятую по счёту, коробку передач.
В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 281 очко. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 171 балл. Топ-3 замыкает испанец Фернандо Алонсо, представляющий британский гоночный коллектив «Астон Мартин» (139 очков).
Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа:
Ранее Ферстаппен выразил мнение, что трасса в Монако более опасна, чем автодром в Спа.
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