Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

De Telegraaf: Макс Ферстаппен потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран-при Бельгии

De Telegraaf: Макс Ферстаппен потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран-при Бельгии
Комментарии

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен лишится пяти позиций на стартовой решётке Гран-при Бельгии, который проходит с 28 по 30 июля. Об этом информирует De Telegraaf. Сообщается, что на болид Ферстаппена установят сверхлимитную, пятую по счёту, коробку передач.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 281 очко. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 171 балл. Топ-3 замыкает испанец Фернандо Алонсо, представляющий британский гоночный коллектив «Астон Мартин» (139 очков).

Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа:

Ранее Ферстаппен выразил мнение, что трасса в Монако более опасна, чем автодром в Спа.

Материалы по теме
Ферстаппен считает трассу в Монако более опасной, чем в Спа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023