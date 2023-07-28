«Макларен» из Формулы-Е создал ливрею за счёт искусственного интеллекта
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Британская команда «Макларен», выступающая в Формуле-Е, представила новую раскраску на заключительный этап чемпионата, который пройдёт с 29 по 30 июля в Лондоне. Команда приурочила ливрею к 60-летию выступления в гонках, подчеркнув, что она является первой в мире раскраской, созданной искусственным интеллектом.
Фото: NEOM McLaren FE
Фото: NEOM McLaren FE
Фото: NEOM McLaren FE
Отмечается, что над разработкой ливреи трудились пилоты команды, а также четыре выпускника программы развития выпускников NEOM. Каждый из них представил своё видение, что впоследствии было объединено в процессе работы искусственного интеллекта.
В настоящий момент «Макларен» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 86 очков.
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