«Макларен» из Формулы-Е создал ливрею за счёт искусственного интеллекта

Британская команда «Макларен», выступающая в Формуле-Е, представила новую раскраску на заключительный этап чемпионата, который пройдёт с 29 по 30 июля в Лондоне. Команда приурочила ливрею к 60-летию выступления в гонках, подчеркнув, что она является первой в мире раскраской, созданной искусственным интеллектом.

Фото: NEOM McLaren FE

Фото: NEOM McLaren FE

Фото: NEOM McLaren FE

Отмечается, что над разработкой ливреи трудились пилоты команды, а также четыре выпускника программы развития выпускников NEOM. Каждый из них представил своё видение, что впоследствии было объединено в процессе работы искусственного интеллекта.

В настоящий момент «Макларен» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 86 очков.