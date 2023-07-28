Назван опытный инженер Формулы-1, который перейдёт в «Уильямс»

Авторитетный 59-летний инженер Пэт Фрай покинет «Альпин», чтобы присоединиться к «Уильямсу» в качестве нового главного технического директора. Об этом информирует Motorsport. Ожидается, что новость будет подтверждена уже сегодня, 28 июля, во время Гран-при Бельгии. Специалист сможет приступить к работе в конце этого года.

Фрай начал карьеру в Формуле-1 в 1987 году в команде «Бенеттон», где работал над активной подвеской, а затем был гоночным инженером. Также он работал в «Макларене», «Феррари», «Маноре» и «Рено».

Напомним, не так давно пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал слухи, согласно которым «Феррари» интересуется его кандидатурой.

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