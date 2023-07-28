Экс-президент ФИА Жан Тодт женился на актрисе Мишель Йео спустя 6992 дня после предложения
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Бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт женился на оскароносной актрисе Мишель Йео. Об этом у себя в социальных сетях рассказал вице-чемпион мира 2008 года, бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса, показав соответствующую открытку.
«Мы встретились в Шанхае 4 июня 2004 года. 26 июля 2004-го я сделал предложение Мишель, и она сказала да. 27 июля, спустя 6992 дня после предложения, в Женеве в окружении любящей семьи и друзей мы рады отпраздновать этот особенный момент!» — написал Тодт.
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Напомним, в апреле Тодт рассказал, чем, по его мнению, похожи семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер и действующий обладатель титула Макс Ферстаппен.
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