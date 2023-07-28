Шарль Леклер: достигнутого «Феррари» прогресса определённо недостаточно
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1.
«В прошлом году на этом же отрезке чемпионата целью было выигрывать гонки. Сейчас мы гораздо ближе к другим командам, но «Ред Булл» стал намного дальше. Так что да, достигнутого нами прогресса определённо недостаточно. Мы знаем об этом. Мы много разговариваем с Фредериком Вассёром. Он делится мнением по поводу того, что мы должны делать в будущем, говорит о планах, и это придаёт мне уверенности, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Леклера GPblog.
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:
Ранее Леклер обозначил позицию по поводу отмены гонок из-за плохих погодных условий.
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