Шарль Леклер: достигнутого «Феррари» прогресса определённо недостаточно

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«В прошлом году на этом же отрезке чемпионата целью было выигрывать гонки. Сейчас мы гораздо ближе к другим командам, но «Ред Булл» стал намного дальше. Так что да, достигнутого нами прогресса определённо недостаточно. Мы знаем об этом. Мы много разговариваем с Фредериком Вассёром. Он делится мнением по поводу того, что мы должны делать в будущем, говорит о планах, и это придаёт мне уверенности, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Леклера GPblog.

Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:

Ранее Леклер обозначил позицию по поводу отмены гонок из-за плохих погодных условий.