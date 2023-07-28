Пилоты «Мерседеса» будут использовать разные антикрылья на Гран-при Бельгии

Пилоты команды «Мерседес» перед предстоящим в этот уикенд Гран-при Бельгии Формулы-1 избрали разный подход к настройкам. На это обратил внимание известный журналист Альберт Фабрега. Перед первой тренировкой на автомобиле Льюиса Хэмилтона установлено заднее антикрыло, генерирующее меньше прижимной силы, чем версия на машине Джорджа Расселла.

Более загруженное антикрыло позволит Расселлу комфортнее чувствовать себя в скоростных поворотах, однако вместе с тем его автомобиль будет сильнее подвержен сопротивлению воздуха и в теории должен уступать напарнику в максимальной скорости.

При этом в дождевых условиях решающую роль даже на скоростных автодромах типа «Спа-Франкоршам» играет сцепление автомобиля с асфальтом, и на влажном асфальте конфигурация Расселла должна выглядеть эффективнее.

Фото: Соцсети Альберта Фабреги

Отметим, что к старту квалификации инженеры могут заменить компоненты на автомобилях и использовать на обеих машинах одинаковые модификации элементов. Однако после квалификации, которая в Бельгии пройдёт в пятницу, машины переходят в режим закрытого парка — замена деталей на них возможна лишь на аналогичные.