«Альпин» решила уволить Отмара Зафнауэра и Алана Пермейна

Команда Формулы-1 «Альпин» приняла решение расстаться со своим руководителем Отмаром Зафнауэром. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. Сообщается, что Отмар продолжит выполнять обязанности в штатном режиме в ходе уикенда в Бельгии, прежде чем покинуть команду перед летним перерывом. Начиная с Гран-при Нидерландов, временно исполняющим обязанности главы команды станет Бруно Фамен.
Кроме того, «Альпин» решила прекратить сотрудничество со спортивным директором Аланом Пермейном, отработавшим в команде из Энстоуна 34 года, и инженером Пэтом Фраем.
Напомним, совсем недавно стало известно, что Филипп Криф сменил Лорана Росси на посту исполнительного директора «Альпин». Росси отныне будет работать над различными проектами «Рено».
В настоящий момент «Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 47 очков. Возглавляет рейтинг гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 452 балла.
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