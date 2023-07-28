Формула-1 отложила отказ от использования термочехлов для шин

Комиссия Формулы-1 отложила планы чемпионата мира по отказу от использования термочехлов для шин. Ранее предполагалось, что уже в 2024 году термогрелки будут запрещены, однако теперь это произойдёт не ранее сезона-2025.
В официальном пресс-релизе Международной автомобильной федерации по итогам заседания говорится, что в целом «Пирелли» сумела создать такие шины, которые можно было бы использовать без применения чехлов. Однако было решено отложить запрет на чехлы и продолжить обсуждение проблемы, а также испытания новых шин с прицелом на сезон-2025.
Ранее многие гонщики Формулы-1 выступали против запрета на использование термочехлов, отмечая, что выезд с пит-стопа на непрогретой резине может привести к опасным ситуациям на трассе. При этом в Формуле-2 и многих других сериях чехлы не используются.
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