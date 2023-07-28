Маттиа Бинотто — один из кандидатов на пост главы команды «Альпин»

Бывший руководитель и технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто может вернуться в Формулу-1 в качестве нового главы команды «Альпин». По информации авторитетного испанского журналиста Альберта Фабреги, Бинотто входит в шорт-лист кандидатов «Альпин» на эту должность.
При этом ещё один известный обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд написал в своём твиттер-аккаунте следующее: «Итак, «Альпин» убрала Отмара и Алана Пермейна. Как много пройдёт времени, прежде чем Бинотто будет подтверждён в качестве их нового босса Ф-1?»
Ранее сегодня «Альпин» объявила о расставании сразу с тремя ключевыми сотрудниками — главой команды Отмаром Зафнауэром, техническим директором Пэтом Фраем и спортивным директором Аланом Пермейном. Сам же Бинотто покинул «Феррари» после сезона-2022.
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