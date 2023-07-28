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На Гран-при Бельгии готовы отменить спринтерскую гонку ради основной квалификации

На Гран-при Бельгии готовы отменить спринтерскую гонку ради основной квалификации
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Международная автомобильная федерация заявила, что готова пожертвовать проведением спринтерской гонки Гран-при Бельгии, если это понадобится для проведения квалификации к основной гонке уикенда — в том случае если квалификацию не удастся провести в пятницу из-за плохих погодных условий.

«Мы можем подтвердить, что команды были проинформированы, что результаты первой практики не будут использованы для формирования стартовой решётки на спринтерскую или основную гонку Гран-при в этот уикенд. Это было сделано, чтобы удостовериться, что команды не будут относиться к первой практике уикенда как к соревновательной сессии.

В то время как ситуация с погодой постоянно меняется, приоритетом будет проведение квалификационной сессии Гран-при. Другие сессии могут быть отменены или перепланированы ради обеспечения этой цели. А если провести квалификацию окажется невозможно, то решётка будет сформирована на основе положения в общем зачёте», — приводит заявление ФИА Pitpass.

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